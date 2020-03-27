محافظ الدقهلية في جولة ميدانية مفاجئة بالمنصورة (صور)

شن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجأة استهدفت متابعة شوارع المنصورة، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وجاءت الجولة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.





رافق المحافظ في جولته، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة، وأحمد الشرقاوي نائب البرلمان عن مدينة المنصورة.





وتفقد، مدى التزام أصحاب المحلات التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الغلق الكامل لها أيام العطلات فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع والسوبر ماركت، وذلك للحد من التواجد غير المبرر للمواطنين في الشارع حفاظا على سلامتهم وصحتهم بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين.





وأشار، إلى أن هدف الحكومة بكافة أجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على رأس الأولويات وذلك بالحد من التجمعات للأفراد والمواطنين في الشارع، مؤكدا على أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية والتعامل الفوري مع أية طوارئ.





وأوضح محافظ الدقهلية أن مواطني المحافظة يتميزون بالوعي الكامل في مواجهة الأزمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركات فعالة من المجتمع المدني.





وكما تفقد محافظ الدقهلية خلال جولته أعمال توزيع صناديق القمامة الجديدة والتي ساهم في توفيرها المجتمع المدني بنطاق المحافظة على بعض العقارات مجانا بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة وأخذ تعهدات على أصحاب العقارات بمسئوليتهم عن الصناديق وذلك كتجربة مبدئية لأعمال جمع القمامة من المنبع تم تطبيقها في أحد شوارع حي غرب سيتم تعميمها في حالة نجاحها والتي تؤدي في النهاية إلى الاستغناء عن صناديق القمامة في الشوارع والميادين حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.





وفي ذات السياق أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه في تصريح خاص إلى الفجر، عن رضاه الكبير وامتنانه لمواطني الدقهلية على الاستجابة الكبيرة والامتثال لقرار حظر التجوال ومدى الانضباط في تنفيذ التعليمات التي شملها قرار الحظر آملًا أن يكون هذا الانضباط والالتزام سببًا في الوقايه والتخلص من فيروس كورونا في الفتره المقبلة.



