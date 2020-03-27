Boris Johnson بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يخضع للعزل الذاتي بعد إصابته بـ"covid-19"

Boris Johnson بوريس جونسون .. أعلن رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة، الموافق الـ27 من مارس الجاري، إصابته بفيروس كورونا اللمستجد "covid-19".





إصابة Boris Johnson بوريس جونسون بكورونا





وعانى Boris Johnson بوريس جونسون من أعراض بسيطة شعر خلالها بإرهاق ما دافعه إلى إجراء كافة التحاليل اللازمة والتي جاءت إيجابية، ليعلن إصابته بفيروس كورنا.





Boris Johnson بوريس جونسون يخضع للعزل





ويخضع رئيس الوزراء البريطاني Boris Johnson بوريس جونسون للحجر الصحي والعزل الذاتي ورعاية طبية لازمة من أجل التخفيف من أثار الفيروس المرهقة.





Boris Johnson بوريس جونسون يواصل مهامه





وتحدى Boris Johnson بوريس جونسون كورونا بإعلانه على مواصلة كافة أعماله المعتادة من داخل الحجر والعزل، حيث أكد أنه سيواصل مهامة كرئيس وزراء لبريطانيا، ولن يعيقه الفيروس عن أداء واجبه.





Boris Johnson بوريس جونسون يدير أعماله من غرفة العزل





وطالب Boris Johnson بوريس جونسون بتوفير دائرة تلفزيونية من أجل مواصلة مهمامه عن طريق الاتصال المرئي من غرفته المعزول فيها، حتى تنتهي فترة علاجه، على أمل ألا تدهور حالته الصحية.





المخالطون لـ Boris Johnson بوريس جونسون





وخالط Boris Johnson بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا آخرين أبرزهم وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا، وهو ما دعا إلى ضرورة إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها.









