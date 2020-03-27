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صدمة كبرى.. مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول الموسم القادم

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:33 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبد القادر عرابي
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نشر تقرير إنجليزي اليوم، المدة المتوقعة التي قد يغيبها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عن فريقه خلال الموسم المقبل، بسبب إنضمامه لصفوف منتخب مصر.

وتسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، في تأجيل جميع التظاهرات الدولية التي كانت مقررة الصيف المقبل لمدة عام، وهي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وبطولة كوبا أميركا، ودورة لألعاب الأوليمبية في طوكيو عاصمة اليابان.

وذكرت شبكة 90min البريطانية اليوم، أن صلاح قد يغيب عن صفوف ليفربول لمدة قد تصل نحو 4 أشهر، في حال تلبية نداء المنتخب الأوليمبي، والمشاركة في الأوليمبياد العام المقبل.

وألمحت اللجنة الأوليمبية الدولية لإمكانية إقامة الأوليمبياد في فصل الربيع أو الصيف من عام 2021، وهي الفترة المتوقع خلالها إنحسار الفيروس، بالرغم من عدم وجود شئ مؤكد حتى الآن.

وسيواجه العديد من نجوم الكرة، وعلى رأسهم محمد صلاح، مشكلة كبيرة في حال تم توجيه الدعوة لهم للإشتراك في المنافسات، بسبب إرتباطاتهم مع الأندية.

ومن المؤكد أن يغيب محمد صلاح عن ليفربول لنحو شهر ونصف من عام 2021، بسبب إرتباطه بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر – إذا صعد للنهائيات - ، والمقررة يناير القادم في الكاميرون.

وبالتالي، قد تصل مدة غياب صلاح لأربعة أسهر، إذا تم عقد الأوليمبياد في ربيع عام 2021، وهو ما سيشكل صدمة كبيرة لجماهير الريدز ولمدربه يورجن كلوب.

وكان المدير الفني للمنتتخب الأوليمبي شوقي غريب، قد صرح في وقت سابق، بأن الفرعون المصري جزء لا يتجزأ من تشكيلته المقررة لخوض منافسات الأوليمبياد.

وإستطاع صلاح تسجل 20 هدفاً في 40 ظهور له مع فريق ليفربول لهذا الموسم بجميع المسابقات، قادت فريقه لتصدر البريمييرليج، قبل توقيفه بسبب كارثة كورونا.

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