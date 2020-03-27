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سنغافورة تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أن البلاد أبلغت عن 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 732، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقد كشف رئيس وزراء الدولة المدينة، لي هسين لونج، اليوم الجمعة، إن سنغافورة مستعدة لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الذي أصابه جائحة فيروس كورونا، بعد يوم من كشف النقاب عن إجراءات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار لمساعدة الشركات والأسر.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال لي هسين لونج: "يجب أن يكون الناس واضحين تمامًا في أننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والحفاظ على الوظائف، ومساعدة الشركات على البقاء في العمل".

وأضاف: "إذا كنا بحاجة إلى القيام بالمزيد، وعندما نحتاج إلى القيام بالمزيد، سنفعل ذلك على الطريق."

وأردف "لي"، أنه لا يستبعد إجراء انتخابات عامة خلال جائحة فيروس كورونا، مردداً تعليقات كبار الوزراء الآخرين.



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