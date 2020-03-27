الرئيس الصيني يثمن مبادرة السعودية في مد يد العون لمواجهة كورونا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينغ.





وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.





من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمناً مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكداً فخامته رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.





وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.