الخيانة تقترب.. صدمة قوية تنتظر زيدان في ريال مدريد









ينتظر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية من إدارة النادي خلال الفترة القادمة حسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية0





وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد تفكر في الإطاحة بزيدان من تدريب الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ريال مدريد تفكر في إقالة زيدان من تدريب نادي ريال مدريد بسبب سوء الأداء والنتائج للفريق بالاضافه إلى أنه لم يقدم أي جديد مع النادي في ولايته الثانية.





وحسب ما ذكرته التقارير فإن إدارة نادي ريال مدريد ستحسم موقفها من زيدان عقب عودة المباريات والانتهاء من ازمة فيروس كورونا فإذا تمكن من تحقيق نتائج إيجابية وحصد لقب دوري أبطال اوروبا هذا الموسم فمن المتوقع أن يستمر مع الملكي.





ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



