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تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:45 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام
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أكد مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الأهالي استجابوا للدعوات والمناشدات، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهي الازدحام أمام المخابز.

وأضاف "الخضر"، في تصريحات مساء اليوم الجمعة، أنه شن حملات مكبرة على المخابز بالتنسيق مع المقدم حسام رمضان، رئيس قسم شرطة التموين، لضبط أية عملية تلاعب في الحصة المقررة لكل مخبز.

وأوضح وكيل مديرية التموين، أنه تم ضبط إحدى المخابز قام بالبيع الحر للمواطنين بهدف التربح والمخالفة للقانون واستغلال مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وناشد "الخضر"، أهالي محافظة بورسعيد أن السلع الموجودة بكل المحال التجارية ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية، لافتا إلى أن حصص المخابز تسير يوميا بانتظام ولا داعي لأية تجمعات أو تزاحم عليها.


وفي سياق مختلف، أهاب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأبناء المحافظة بالبعد عن كافة التجمعات بجميع أحياء المحافظة حرصا علي سلامتهم وعدم انتقال العدوي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الشأن.

وكذلك عدم إقامة المناسبات سواء الأفراح أو سرادق العزاء نظرا لما تمثله من خطورة في الوقت الحالي في نقل وانتشار الفيروس لما تشهده من تكدس وازدحام

كما ناشد المواطنين بعدم الذهاب للأسواق الا فى حالة الضرورة القصوى وعدم التكدس أمام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصا على الأمن والسلامة العامة للوطن.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع القائمين علي المنظومة الصحية بالمحافظة من أطقم أطباء وتمريض وأفراد علي جهدهم الكبير خلال تلك الفترة وما يقدمونه الآن من تضحية وفداء من اجل مصرنا الحبيبة. 

وأضاف، أن أفراد المنظومة يسطرون أروع ملاحم البطولة وسطروا اسمهم بحروف من نور فلهم كل الشكر والتقدير. كما اشاد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بوضع خطة تساهم فى الاستعانة بالشباب فى أعمال توعية المواطنين خلال هذه المرحلة والتى تتطلب تكاتف جميع المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية للمرور بسلام من هذه الفترة الصعبة ومواجهة تداعيات الفيروس المستجد.


تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام
تموين بورسعيد: الأهالي استجابوا للمناشدات وخلت المخابز من الازدحام

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