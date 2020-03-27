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حصاد البورصة .. رأس المال السوقي يصعد 7% خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:37 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 7% عن الأسبوع الماضى ، وربح نحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، ، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 411.2 مليار جنيه إلى 446.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8.7%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%

وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 11.4% مغلقًا عند مستوى 1036.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.66% مغلقًا عند مستوى 11280.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7.63% ليصل إلى مستوى 626.48 نقطة.

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