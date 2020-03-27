حصاد البورصة .. رأس المال السوقي يصعد 7% خلال الأسبوع المنقضي









قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 7% عن الأسبوع الماضى ، وربح نحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، ، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 411.2 مليار جنيه إلى 446.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8.7%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%



