مجزرة.. 4 لاعبين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يري بأن الفريق ليس في حاجة إلى 4 لاعبين حاليين ضمن صفوف البلوجرانا.





وأفادت التقارير، بأن ميسي يري بأن جريزمان وسيميدو وأومتيتي وكوتينيو (المُعار إلى بايرن ميونيخ الألماني) لم يقدموا أي إضافة للفريق الكتالوني، ويري بأن بيعهم هو الأفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية بس ميسي طالب بارتوميو رئيس برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا للموافقة على تجديد تعاقده مع البلوجوانا.



