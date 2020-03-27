Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجزرة.. 4 لاعبين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:46 م
Advertisements
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يري بأن الفريق ليس في حاجة إلى 4 لاعبين حاليين ضمن صفوف البلوجرانا.

وأفادت التقارير، بأن ميسي يري بأن جريزمان وسيميدو وأومتيتي وكوتينيو (المُعار إلى بايرن ميونيخ الألماني) لم يقدموا أي إضافة للفريق الكتالوني، ويري بأن بيعهم هو الأفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية بس ميسي طالب بارتوميو رئيس برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا للموافقة على تجديد تعاقده مع البلوجوانا.

وتسعي إدارة الفريق الكتالوني إلى تلبية طلبات ميسي للموافقة على تمديد تعاقده، خاصة وأن عقد ينص يوجود به بند ينص على رحيله عن البرسا دون مقابل خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي كوتينيو برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تجديد إعارة نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى.. مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول الموسم القادم

منذ 43 دقيقة

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ يوم

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى للجماهير.. الأهلي يقترب من الإبقاء على الساحر

منذ ساعة الا ربع

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ يوم

عاجل - رسالة مؤثرة من نجم الكرة المصرية بعد دخوله الحجر الصحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

منذ أقل من ساعة

الخيانة تقترب.. صدمة قوية تنتظر زيدان في ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

مجزرة.. 4 لاعبين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أخبار برشلونة اليوم.. زلزال يضرب البرسا بمقدار 9.5 وميسي يطالب بضم الجناح الطائر والإعلان عن موعد الصفقة الكبري

أخبار برشلونة اليوم.. رئيس البرسا يوجه رسالة قوية إلى نيمار ويلمح باقتراب أهم الصفقات ويرد على ميسي بشأن الاختيارات

أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة جديدة ونجم الفريق يريد اللعب بجانب نيمار وميسي يحدد شرطه لتجديد تعاقده

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحقق حلم ميسي في صفقة الموسم وعرض مجنون لضم نيمار وريال مدريد يتحدي بمفاجأة أكبر

الشرينجيتو: ميسي يرحل عن برشلونة "مجانًا"

بارتوميو يُجهز مفاجأة مدوية تمنع "ميسي" من مغادرة برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:27 م

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

05:48 م

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

02:29 م

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

09:45 ص

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا