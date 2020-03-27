بسبب كورونا.. صندوق النقد الدولي يعلن دخوله مرحلة "الركود"





قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، مساء الجمعة، إن "الصندوق يبحث عن نهج علمي يمنع الدول من الانهيار الاقتصادي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)"، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي، يعمل على دراسات الانهيارات الشديدة في الاقتصاد العالمي تفاعلا مع أزمة كورونا، وفقاً لو كالة "رويترز.





وأضافت جورجيفا: أنه "حتى الآن لم يتم مناقشة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة المديونة بها لدول بعينها، ويبحث صندوق النقد الدولي حاليا على نهج علمي؛ لمنع البلدان المدينة من الوقوع في المنحدر ووصولها إلى حافة الانهيار الاقتصادي الكامل".





كما حذرت من أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو "الركود"، ولكن الإجراءات الأمريكية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا يبدو أنها تسير بشكل جيد، كما حذرت من أنه من غير الواضح ما إذا كانت إجراءات حماية النظام المالي ستكون كافية حتى يتم احتواء الفيروس.





وأردفت بقولها "من المهم حماية العمال والعائلات من فقد الدخل المفاجئ، كما ينبغي أن يتم تطبيق إجراءات حاسمة أيضا لحماية الشركات"، مطالبة بضرورة إخضاع ما يحدث في عام 2020 من أزمات لمزيد من التقييم الشامل لدراسة مدى تأثير تدابير الرفاهية.



