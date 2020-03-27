رغم كورونا.. اتجاه داخل الاتحاد التونسي لاستكمال الدوري

كشفت تقارير صحفية تونسية إن إلغاء منافسات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، سيثير الكثير من الجدل، لذلك تتجه نية اتحاد الكرة في البلاد إلى استكمال المسابقة".







وقالت صحيفة الشروق التونسية في تقرير، اليوم الجمعة، إن "إلغاء البطولة (الدوري) أو الاعتماد على الترتيب الراهن سيُورطان الجميع خاصة أن بطولتنا ستفقد مصداقيتها المهزوزة أصلاً، كما أن الأندية لن ترضى بمثل هذه الحلول".







وأضافت "وسيتمسك متصدر جدول الترتيب حتما بحقه في التتويج وينسحب الأمر نفسه على الفرق المراهنة على التأهل للمشاركة في البطولات القارية، وكذلك الفرق التي تصارع على البقاء وتعول على الجولات المتبقية لتحقيق أحلامها".







وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر إيقاف منافسات الدوري قبل عشر جولات من نهاية المسابقة، بعد أن فرضت تونس حجراً صحياً عاماً بسبب ظهور فيروس كورونا الم ستجد.







ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة متقدماً بفارق عشر نقاط عن الصفاقسي ملاحقه المباشر، بينما يأتي الاتحاد المنستيري في المركز الثالث وله 31 نقطة، فيما يحتل الافريقي المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد خوض 16 مباراة.







ويتأهل حامل اللقب ووصيفه للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك صاحب المركز الثالث وبطل الكأس في كأس الاتحاد الافريقي.







وأوضحت الصحيفة أن نية الاتحاد التونسي لكرة القدم تتجه لاستئناف نشاط الدوري بعد السيطرة على فيروس كورونا.







وقالت "موقف جامعتنا (اتحاد الكرة) فيه الكثير من التفاؤل ويشبه إلى حد كبير الرأي الصادر عن اتحادات كروية أخرى مثل إيطاليا، حيث يتمسك المشرفون على اللعبة بمواصلة بقية اللقاءات في الصيف المقبل".



لكن الصحيفة كشفت عن أن انتهاء عقود عشرات اللاعبين في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، قد يشكل مأزقاً للأندية في حال استمرت مباريات الدوري الى يوليو تموز أو أغسطس (آب) المقبلين.



وينتظر أن يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم، مسألة تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين بعد توقف أغلب الدوريات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.