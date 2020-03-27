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تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:54 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 28 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.


جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.


شمال الصعيد

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.


أما بالنسبة لطقس اليوم الجمعة، فإليكم درجات الحرارة المتوقعة: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 28

تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت
تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت
تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت
تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت

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