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شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:53 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
ٱية حمروشي
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رصدت عدسة بوابة الفجر، غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات المراكز التجارية، بالإضافة إلى المطاعم تنفيذا لقرار الحظر اليوم الجمعة.

وقال هانى يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيتم غلق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، يومي الجمعة والسبت، على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح يونس في تصريحات صحفية، أن القرار لا يسري على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت، ولا توجد أي توقفات بها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر
شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر

الكلمات المفتاحية

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