جوارديولا يأمر مانشستر سيتي بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية، غلى أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في ضم مدافع يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي عانى خلال هذا الموسم من قصور في مركز قلب الدفاع بعد رحيل فينسنت كومباني عن الفريق وكذلك غياب إيمريك لابورتي لفترة طويلة بسبب الإصابة.





وأضافت أن بونوتشي (32 عاماً) ربما يشكل الحل لمشكلة غوارديولا المتعلقة بقلب الدفاع خاصة وأنه يبدو أنه فقد الثقة في نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.





لكن رغبة غوارديولا في ضم بونوتشي تأتي في الوقت الذي أكد فيه يوفنتوس تمسكه ببقاء اللاعب ضمن صفوفه، حسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو.





ويرى المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري أن الإيطالي الدولي بونوتشي، عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، في خططه مع الفريق.





وتجدر الإشارة إلى أن بونوتشي يحظى بإعجاب غوارديولا منذ فترة طويلة، إذ قال بشأنه في عام 2017: "إنه لاعب استثنائي من حيث الشخصية، ومن جميع الجوانب".





وكان بونوتشي قد رحل عن يوفنتوس في عام 2017 لكنه عاد مجدداً إلى الفريق بعد أن قضى موسماً واحداً ضمن صفوف ميلان.



