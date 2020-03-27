Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوارديولا يأمر مانشستر سيتي بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:57 م
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية، غلى أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في ضم مدافع يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي عانى خلال هذا الموسم من قصور في مركز قلب الدفاع بعد رحيل فينسنت كومباني عن الفريق وكذلك غياب إيمريك لابورتي لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأضافت أن بونوتشي (32 عاماً) ربما يشكل الحل لمشكلة غوارديولا المتعلقة بقلب الدفاع خاصة وأنه يبدو أنه فقد الثقة في نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.

لكن رغبة غوارديولا في ضم بونوتشي تأتي في الوقت الذي أكد فيه يوفنتوس تمسكه ببقاء اللاعب ضمن صفوفه، حسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو.

ويرى المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري أن الإيطالي الدولي بونوتشي، عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، في خططه مع الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن بونوتشي يحظى بإعجاب غوارديولا منذ فترة طويلة، إذ قال بشأنه في عام 2017: "إنه لاعب استثنائي من حيث الشخصية، ومن جميع الجوانب".

وكان بونوتشي قد رحل عن يوفنتوس في عام 2017 لكنه عاد مجدداً إلى الفريق بعد أن قضى موسماً واحداً ضمن صفوف ميلان.

أخبار تهمك

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ يوم

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

منذ أقل من ساعة

بشرى للجماهير.. الأهلي يقترب من الإبقاء على الساحر

منذ ساعة الا ربع

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ يوم

الخيانة تقترب.. صدمة قوية تنتظر زيدان في ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة.. 4 لاعبين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى.. مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول الموسم القادم

منذ 41 دقيقة

عاجل - رسالة مؤثرة من نجم الكرة المصرية بعد دخوله الحجر الصحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد إعارة نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:27 م

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

05:48 م

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

02:29 م

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

09:45 ص

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا