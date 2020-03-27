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نيويورك.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 519 شخصاً، وعدد الإصابات إلى 44635 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صنف يوم السبت الماضي، مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكان ترامب، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب الفيروس التاجي، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 553 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 128 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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