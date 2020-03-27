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تمساح Crocodile رواندا يتصدر "ترند" جوجل بعد التهامه رجل خالف الحظر المنزلي

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:00 م
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تمساح Crocodile
تمساح Crocodile
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تمساح Crocodile.. انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، في كل دول العالم مخلفًا وراءه حالة من الرعب انتابت كل مواطني الدول على حد سواء، لما شاهدوه من سرعة الفيروس في الانتشار، وانتقال بين البشر في سلاسة ويسر، مخلفًا آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين.

تصدر تمساح Crocodile

واتخذت الدول مجموعة من الإجراءات الاحترزاية التي تهدف إلى حماية الأشخاص والمجتمع والحفاظ على سلامتهم، من خلال القضاء على البيئة المزدحمة التي يجد فيها "فيروس كورونا" ضالته في العبث بصحة وأرواح الأشخاص، ما دفع الناس إلى المكوث في المنازل امتثالاً للأوامر، ويزيد اهتمامهم بالمتابعة والبحث ما يجعل كلمة مثل تمساح Crocodile تتصدر محركات البحث.

أسباب الطلب على تمساح Crocodile

وتساء الكثيرون عن أسباب تصدر كلمة تمساح Crocodile محرك البحث الأشهر جوجل وتكون الكلمة مطلوبة على بقية المحركات والتي تصدرت بالعربية والإنجليزية.

تمساح Crocodile "ترند" جوجل مصر

واعتلى تمساح Crocodile صدارة محرك البحث جوجل متفوقًا ولأول مرة على أخبار الجائحة "كورونا" ذلك الفيروس اللعين الذي نجح أن يكون نجم الشباك الغير مرغوب فيه في الآونة الأخيرة، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية في نهاية عام 2019 وتحديدًا بشهر ديسمبر العام الماضي.

تمساح Crocodile اهتمام المصريين

وحازت كلمة تمساح Crocodile اهتمام قاعدة كبيرة من المصريين بعدما زاد البحث عنها وكذلك بقية الحيوانات والطيور وربما مسلسلات وأفلام "الكارتون" ليتساء الجميع لماذ تمساح Crocodile هي من تصدرت.

تمساح Crocodile يتفوق على كورونا

أصبح تمساح Crocodile هو "ترند" محرك البحث جوجل في مصر بعدما هاجم تمساح في رواندا شخصًا كان خارج المنزل ضارباً بالحظر عرض الحائط ليلتهمه تمساح Crocodile ويبتلعه وسط ظهور الجميع.


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