Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكرة في زمن الكورونا - زيادة الوزن وخرق حظر التجول.. قائمة ممنوعات نجوم الدوري المصري

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:02 م
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبد القادر عرابي
Advertisements


تعيش الكرة المصرية في الوقت الحالي، حالة من الجمود والشلل التام، تسبب فيها إنتشار فيروس "كوفيد 19" الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي وحصد آلاف الأرواح حول العالم.

ومع تزايد أعداد الإصابات والوفيات في مصر، لم يجد الإتحاد المصري لكرة القدم سبيلاً سوى تعليق كافة الأنشطة الكروية في مصر، على غرار معظم الإتحادات الكروية الأوروبية والعالمية.


وكزيادة في الإجراءات الإحترازية، قررت الحكومة المصرية تحفيف وطأة التجمعات في جميع الأماكن، تبعها قراراً بحظر التجول، يبدأ مع الجزء المظلم من اليوم.


وأصبح لاعبي ونجوم الدوري المصري محاصرون داخل منازلهم تحت وطأة الحجر الصحي وحظر التجول، لمدة قد تصل لشهر، وربما ييجاوز ذلك، إذا ساء الوضع أكثر مما هو عليه.


ويواجه نجوم الكرة بعض الممنوعات، والتي قد تؤثر عليهم بشكل سلبي، إذا تقرر إستئناف النشاط، وتتمثل أبرز المحظورات فيما يلي.


حظر التجول

منذ إقراره قبل أيام قليلة، أصبح لاعبو الكرة مهددون بعقوبات صارمة، في حال قرر أحد اللاعبين مغادرة المنزل أثناء فترة الحظر.


الخطر الأكبر.. زيادة الوزن

سيمثل التحدي الأكبر أمام لاعبي كرة القدم، حيث بات عليهم عدم الإفراط في تناول المأكولات التي تسبب زيادة الوزن، للحفاظ على كامل لياقتهم البدنية، تحسباً لعودة المباريات مجدداً.


تجنب التدريبات المنزلية

سيكون تنظيم الطعام مقرونا بالقيام ببعض التدريبات المنزلية الخفيفة، كالجري وبعض الإطالات، وهي أوامر الأجهزة الفنية لجميع الأندية.


وبالتأكيد سيؤدي تجاهل تلك التدريبات لإنهيار لياقة اللاعبين البدنية، كون فترة التوقت قد تصل لشهرين، بالإضافة لصعوبة الذهاب لصالات الـ"جيم".


البرامج التليفزيونية

في ظل توقف النشاط، قد يصبح نجوم الدوري المصري فريسة للقنوات الفضائية وبرامج الكرة، من أجل إستضافتهم خلال البرامج.

ودعى القائمون على الكرة في الأندية جميع اللاعبين لعدم الإستجابة لدعوات البرامج الفضائية دون إذن مسبق.


التجمعات

أطلقت الأندية لعديد من التحذيرات لنجومها، بعد التواجد في أماكن التجمعات البشرية، حيث تزداد فرص نقل العدوى بفيروس كورونا.


مواقع التواصل الإجتماعي

في ظل فترة الفراغ الحالية، قد ينتفتح اللاعبين بشدة أمام مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تكثر الإشاعات بشكل كبير، مما يفقد اللاعبين لكامل تركيزهم الذهني.


السهر

وأيضاً في ظل عدم وجود تدريبات صباحية في الأندية، قد يعتاد بعض اللاعبين على السهر في تلك الأيام، وبالتالي قد تتأثر ليقاتهم البدنية نتيجة لذلك.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عقوبات صارمة بفيروس الزمالك الدوري المصري الأهلي الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ يوم

عاجل - رسالة مؤثرة من نجم الكرة المصرية بعد دخوله الحجر الصحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الخيانة تقترب.. صدمة قوية تنتظر زيدان في ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى.. مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول الموسم القادم

منذ 41 دقيقة

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

منذ أقل من نصف ساعة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ يوم

الأهلي يقترب من تجديد إعارة نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى للجماهير.. الأهلي يقترب من الإبقاء على الساحر

منذ ساعة الا ربع

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعتين

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ يوم

مجزرة.. 4 لاعبين لا يُريدهم ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عواد: الدوري السعودي أقوى من الدوري المصري لهذا السبب

كيف يستفيد منتخب مصر من صفقات بيراميدز العالمية؟

ضحايا الكيف في الكرة المصرية (تقرير)

خطة الإسماعيلي لتجهيز اللاعبين بدنيا

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:27 م

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

عاجل.. وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82

05:48 م

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

02:29 م

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

09:45 ص

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا