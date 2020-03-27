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"الغذاء والدواء" تحذر من 3 أنواع جل معقم اليدين بالسوق

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من ثلاثة أنواع من جل معقم اليدين لاحتوائها على نسبة أقل من الحد المسموح من مادة الإيثانول المعقمة، ونسبة أقل من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

وأوضحت أن الثلاثة أنواع من الجل هي: " Sanimar، lucenti، ALENORA ".


وأعلن محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1104 حالة.

وتوزعت هذه الحالات بين عدة مدن سعودية على النحو التالي: الرياض 46 حالة، المدينة المنورة 19 حالة، القطيف 10 حالات، جدة 7 حالات، الدمام 4 حالات، وحالتان في كل من بريدة والظهران، وحالة في كل من الهفوف والخبر.

وقال "العبد العالي" في مؤتمر صحفي الیوم، إن 10 حالات منها لمسافرين قادمین من الخارج، وتم وضعهم استباقیا في الحجر، و82 حالة مخالطة، مبیناً أنه لم تسجل أي حالة وفاة الیوم.

وأوضح أنه تم شفاء حالتین لیرتفع العدد الإجمالي 35 حالة شفاء، مشیرا إلى أن معظم حالات الإصابة في حالة مطمئنة، سوى 6 حالات في وضع حرج، مشددا على أهمیة الالتزام بتقلیل المخالطة الاجتماعیة والحرص على البقاء في المنزل.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض (كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للانفلونزا)، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية، إن السلطات الصحية تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لحصر انتشار فيروس كورونا، محذرا فى الوقت ذاته من الشائعات، قائلا: "الشائعات أشد خطرًا من انتشار الفيروسات لأنها تبث الرعب والقلق غير المبررين".

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فيروس كورونا جل معقم تحذير بفيروس الغذاء والدواء البقاء في المنزل

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