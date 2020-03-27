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مفاجآة كبرى.. الأهلي يُضحي بـ 3 لاعبين من أجل ضم "الهدّاف"

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:07 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي
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أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة في الصيف القادم.

وجاءت رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع حسام حسن في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر الذي أظهر إعجاب كبير باللاعب وقدراته على تدعيم خط الهجوم في الفريق.

وينوي النادي الأهلي تجديد إعارة الثلاثي فوزي الحناوي وصلاح محسن وناصر ماهر مع نادي سموحة بالاضافة إلى دفع مبلغ مالي بسيط لضم حسام حسن في الصيف.

وقرر النادي الاهلي تقديم هذا العرض لقطع الطريق على نظيره نادي الزمالك الذي أظهر رغبة هو الأخر في ضم حسام حسن في نهاية الموسم الجاري.

وينتظر النادي الأهلي رد مسئولو نادي سموحة على عرضهم المقدم لضم حسام حسن في الصيف.

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر سموحة حسام حسن الزمالك الأهلي

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