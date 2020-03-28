5 مكاسب من فيروس كورونا.. تعرف عليها





تستعرض "الفجر" في السطور التالية، 5 مكاسب حدثت بسبب فيروس كورونا.



1- نقاء الهواء

انخفضت نسبة تلوث الهواء في العالم منذ انتشار الفيروس، واكتشفت الأقمار الصناعية انخفاض التلوث إلى النصف في لندن وروما وميلانو، وبنسبة 30% في باريس بعد العزل وتوقف حركة السيارات، وغلق المصانع الملوثة للبيئة.



كما أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية، أن تركيزات ملوثات الهواء في روما وميلانو قد انخفضت 50%، وسجلت وكالة مراقبة جودة الهواء في باريس انخفاض 30%، وتظهر بيانات شبكة لندن لجودة الهواء، أن الملوثات انخفضت إلى النصف منذ منتصف فبراير الماضي.



2- الاحتباس الحراري

ساهم تقليل عدد السيارات على الطرق في البلدان التي تطبق الحجر الصحي والعزل المنزلي، وسياسات العمل المنزلي وسياسات العزلة الاجتماعية في تقليل عوادم السيارات، ما أدى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهو ما قلل من تأثير الاحتباس الحراري وتغيير المناخ، مع اتجاه الاقتصاد العالمي إلى الركود.





وقال الدكتور أليستير لويس، أستاذ بالمركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي بجامعة يورك: تحسنت جودة الهواء في العديد من مدن المملكة المتحدة.



أما الأستاذ المساعد لهندسة الصحة البيئية بجامعة جونز هوبكنز، بيتر ديكارلو، قال لمجلة نيوزويك، إن مستويات تلوث الهواء كما لاحظها القمر الصناعي تكشف تحسينات جذرية في المناطق التي تعيش في للحجر الصحي.



3- قنوات الماء الصافية

أصبحت مياه بعض المدن مثل البندقية صافية بعيدا عن التلوث بسبب الحجر الصحي، وأكد عدد من سكان مدنية البندقية، أن المياه الموجودة في القنوات الشهيرة أصبحت صافية بسبب قلة حركة القوارب التي تثير الرواسب، التي تطفو وتزيد من تعكر الماء.



في السياق، أكد الباحثان روبرتو زونتا، ودافيدي تاجليبيترا بمعهد علوم البحار، أن الأمور أكثر وضوحًا من العادة، على الرغم من أن المياه ضحلة، يمكنك رؤية الأسماك عندما تكون قريبة من السطح.



وأدى الانخفاض الهائل في أعداد السياح والعاملين المتنقلين في البندقية حيث يزور المدنية 20 مليون سائح سنويا، إلى تحسين جودة المياه بسبب انخفاض تصريف مياه الصرف الصحي في القنوات.



4- عودة الجيوش

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سحب الجنود الفرنسيين من الأراضي العراقية حتى إشعار آخر، بسبب انتشار وباء الكورونا، وبدأت عملية المغادرة للجنود الفرنسيين، منذ الخميس الماضي 26 مارس، طبقا لما أعلنته القيادة العسكرية الفرنسية.



ويوجد في العراق 200 جندي فرنسي لتأدية مهمات عسكرية في صفوف الجيش العراقي ضمن إطار التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية.



5-تكاتف عالمي

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، مجموعات من الخبراء الطبيين إلى دول أوروبا منها إيطاليا، التي تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بسبب انتشار الفيروس، كما أرسل مليون قناع واق لفرنسا، وأرسلت الشركات الصينية مساعدات للخطوط الجوية الملكية الهولندية، حيث أرسلت الصين 90.000 كمامة طبية، و50.000 قفاز طبي.



وأرسلت الصين إلى بلجيكا 300 ألف قناع، وكشفت المفوضية الأوروبية، أن الصين أرسلت مساعدات طبية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الفيروس، حيث أرسلت 200 ألف قناع طبي، و2 مليون قناع جراحي، و50 ألف اختبار لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي.

تسبب فيروس الكورونا المستجد في خسائر اقتصادية ضخمة، كما أجبر الاقتصادات الكبرى في العالم على الإغلاق واللجوء للحجر الصحي، ولكنه حقق مكاسب كبيرة علي مستوى البيئة ونقاء الهواء، كما ساهم في تكاتف دول العالم لمواجهة الفيروس.