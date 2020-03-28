تعرف على طرق الإبلاغ عن المخالفين لقرارات الحكومة بشأن كورونا

في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، حددت الدولة عدة طرق للإبلاغ عن المخالفين والضاربين بقراراتها عرض الحائط.





وتستعرض "الفجر" فيما يلي طرق التواصل مع الجهات المختلفة في الدولة، للإبلاغ عن المخالفين.





محافظتي القاهرة والجيزة

خصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن المقاهي المخالفة التي لا تلتزم بحظر النارجيلة (الشيشة)، ومراكز الدروس الخصوصية، والحضانات التي لا تلتزم بقرار الغلق، طول المدة التي حددها مجلس الوزراء، وتستقبل المحافظة البلاغات من خلال أرقام غرفة العمليات التالية: "23912136 - 23907147 – 23901236".





كما خصصت محافظة الجيزة الأرقام التالية لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بـ"السناتر"، والحضانات والمقاهي المخالفة: "114 وواتسآب01152860444".





حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك أرقام تلقي شكاوي المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار بشأن المطهرات الطبية، والكحول، منعا للاستغلال، والخط الساخن هو: 19588.





وزارة التموين

كما خصصت وزارة التموين الرقم 19588 لتلقي شكاوى استغلال التجار للأزمة، كذلك يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى على تطبيق "واتساب"، على الرقم 01281661880.





وخصصت وزارة الأوقاف الخط التالي (01008806466) لتلقي أي مخالفات عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية، للابلاغ عن مخالفات غلق المساجد، مؤكدة أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة غلق المساجد.





وخصص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رقمي "واتسآب "، وهما: "01155508688- 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.





مجلس الوزراء

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.





المنوفية

وتتلقى محافظة المنوفية شكاوى الإبلاغ عن "السناتر"، ومراكز الدروس الخصوصية، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: 2222035- 2224899- 2239804.





القليوبية

وخصصت محافظة القليوبية رقم: 01119992624 لتلقي البلاغات عبر رسائل "الواتساب"، حيث يقوم رجال أمن القليوبية بإغلاق المركز الذي أبلغ عنه، موضحة أن هذا الرقم يعمل على مدار 24 ساعة ويتم التعامل الفورى مع أي بلاغ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وذويهم.





محافظة الفيوم

كما أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص رقم "واتسآب"، وهو: "01551150052" لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين المدعومة بالصور، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تتلقى كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.





وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا عن استقبال الشكاوى إلكترونيا من خلال: الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg، والاتصال بالخط الساخن 16528، وإرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتسآب بالإدارة 01100585052، ومبادرة صوتك مسموع: 15330 – واتسآب: 01150606783.





وفي الأقصر يُسمح للمواطن تقديم شكواه إلى مسئولي محافظة الأقصر من خلال عدة وسائل، وهي: هاتف خدمة المواطنين: (2356054)، وهاتف غرفة العمليات: (2374903)، أو الاتصال على الأرقام التالية: (2372188 – 2372263)، أو تسجيل الشكاوى على الموقع الإلكتروني: (www.shakwa.eg).





بينما خصصت محافظة الدقهلية بعض أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أية مخالفات خاصة بعمل "السناتر"، والمقاهي، وتقديم النارجيلة (الشيشة) بالمخالفة للقرارات، وحددت رقم: (0502316644)، ورقم غرفة العمليات: (0502316644 – 0502314880 – 0502327792)، 01092002980، لاستقبال الشكاوى.





كما أعلنت محافظة بورسعيد تم تخصيص رقم 01060227956 على تطبيق "واتسآب" لتلقي بلاغات المخالفات.





محافظة البحيرة

وفى البحيرة خصصت المحافظة عددًا من أرقام الهواتف غرفة العمليات المركزية لتلقي بلاغات المواطنين، وه: غرفة عمليات محافظة البحيرة الخط الساخن: 114 0453356397، غرفة العمليات بمديرية الأمن: 0453307742، غرفة عمليات مديرية التموين 0453318337.





وأعلنت محافظة جنوب سيناء تخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المواطنين، حيث تم تخصيص رقم 113 للخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة، ورقم 440554 بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين، ورقم 3773537 بمدينة الطور، وفي مدينة دهب خصصت رقم: 9221144 وفي مدينة شرم الشيخ خصصت رقم: 3604990 وفي مدينة نويبع رقم: 3530228.





وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، رقم هاتف لتلقي بلاغات المواطنين عن مخالفات قرارات مجلس الوزراء، حيث خصصت رقم واتسآب: 01062229096، للإبلاغ عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.





كما أعلنت محافظة دمياط تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين على رقم: 05722644121





وخصصت محافظة مرسى مطروح، أرقام غرفة عمليات المحافظة: 0464933158، ولجميع مجالس المدن على أرقام غرف العمليات بها خاصة مدينة مرسى مطروح، والتي تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم: 0464933105.





محافظة الإسماعيلية

كما خصصت محافظة الإسماعيلية عدة هواتف وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وهي: غرفة عمليات المحافظة 0643380240 – 0643380241، مركز ومدينة الاسماعيلية 0643360219 – 0643360218، مركز ومدينة التل الكبير 0643960017، مركز ومدينة أبوصوير 0643470051، مركز ومدينة القصاصين 0643441870، مركز ومدينة فايد 0643664848، مركز ومدينة القنطرة غرب 0643561555، مركز ومدينة القنطرة شرق 0643750607، حي أول 0643918472، حي ثاني 0643337726، حي ثالث 0643210911، الإسعاف - الصحة 0643227423 73 - 3209571 064 ).





وأعلنت محافظة السويس، تخصيص رقم لتلقي الشكاوى والتدخل الفوري فى أية مشكلات من قبل المقاهي أو مراكز الدروس الخصوصية، وهو رقم غرفة العمليات بمحافظة السويس (062-3331040





محافظة الإسكندرية

كما خصصت الإسكندرية رقم هاتف محمول لتلقي الشكاوي والإبلاغات من خلال خدمة الواتس آب عن مخالفات قرارات الحكومة بشأن كورونا وهو: 01204288881، بالإضافة إلى رقم غرفة عمليات المحافظة .01212013337