أبرز المعلومات وطريقة التسجيل.. كيف يحصل عمال اليومية على منحة "كورونا"؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، التي تواجه ضررًا بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وحظر التجول وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم، وتعليق رحلات السفر، وتعيش عمالة اليومية فترة صعبة بسبب الفيروس، الذي أثر على مصدر رزقها، وأقرت وزارة القوى العاملة حزمة من الإجراءات لصرف 500 جنية منحة إعانة.



حصر العمالة المؤقتة

قررت وزارة القوى العاملة، حصر قاعدة بيانات فى محافظات الجمهورية، وتوجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها، لحوالي 120 ألف عامل بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة.



وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، سجلت خلال اليومين الماضيين 25 ألف استمارة، ويستقبل موقع الوزارة طلبات التسجيل العمال.



موقع خاص

أعلنت وزارة القوى العاملة تخصيص موقع إلكتروني، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بقواعد بيانات، وناشدتهم سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة (www.manpower.gov.eg)، مشددة على منع استقبال أي طلبات ورقية، وأن يكون التسجيل إلكترونيا لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتندرج العمالة المؤقتة وغير المنتظمة ضمن 5 قطاعات، منها المقاولات، أكبر القطاعات من حيث عدد العمال، ويشترط أن يكون العامل مثبت فى بطاقة الرقم القومي مهنته، وعمال قطاع الزراعة، عمال قطاع المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ.



تدقيق البيانات

ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي مدار الساعة، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والذى بدأ العمل يوم الخميس الماضي، حيث سجل 130 ألف عامل غير منتظم من جميع المحافظات.



وتدقق الوزارة بيانات العمال الذين يسجلون بياناتهم، للتمهيد النظر لرعاية هذه الفئة لرفع الأعباء عن كاهلهم، وخاصة ما تعانيه العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة.



وأكد وزير القوى العاملة على ضرورة إسراع العمالة غير المنتظمة بتسجيل أنفسهم، لأن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، والتسجيل يكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.



خطوات التسجيل

للتسجيل على الموقع يجب عليك إتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http:www.manpower.gov.eg، ثم اختيار خانة تسجيل العمالة غير المنتظمة، ثم اختيار خانة اضغط هنا للتسجيل، بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.



وأكد "سعفان"، أن الوزارة خصصت رقم تليفون 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "الواتسآب"، والتي وصلت إلي ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوي لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكاوي في المصانع.



الرقابة على المصانع

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية مهتمة بالعمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة، وهناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وأشار وزير القوى العاملة، أن رئيس الوزراء كلف بإجراءات احترازية في مصانع مصر لمواجهة الفيروس، مع تقليل العمالة، وتوزيع العمال على أكثر من وردية لمنع انتشار الفيروس، وتوجه الوزارة الاهتمام بالتزام المصانع والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية بالتطهير والنظافة الشخصية للعمالة.



وكشف، أن الأولوية في صرف المنحة الاستثنائية 500 جنيه لمن ليس لديه أى مورد آخر للدعم، مضيفا أن مستفيدى تكافل وكرامة ليس لهم أولوية فى الحصول على المنحة.



ترك الشائعات

وحذرت الوزارة، العمالة غير المنتظمة من السير خلف الشائعات، حيث أن التسجيل لا يكون عن طريق رقم "واتسآب"، ولكن عن طريق موقع وزارة القوى العاملة فقط.



وخصصت الوزارة رقم الخط الساخن 19468 لتلقى أي شكاوى او استفسارات عن عملية التسجيل، وناشدت الوزارة، العمالة غير المنتظمة بالدخول على موقع الوزارة، وتسجيل بياناتهم ببطاقة الرقم القومي، على موقع مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم.