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أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت

السبت 28/مارس/2020 - 02:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 28 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

شمال الصعيد
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد السبت، انخفاض أخر فى درجات الحرارة حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.
أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت
أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت
أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت
أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت

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