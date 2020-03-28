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عاجل.. "التعليم" تتيح للطلاب الاستعلام عن الأكواد إلكترونيًا

السبت 28/مارس/2020 - 12:22 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
ريم محمود
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استمرارًا للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، أعلنت الوزارة إتاحة استعلام الطالب عن الكود الخاص به عبر الرابط التالي: http:studea.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة، للتيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا، حيث يتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة "إدمودو Edmodo"، والتي يتم من خلالها التواصل بين الطالب والمعلم، وتقديم المشروع البحثي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة، فإنهم فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط، لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة، بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.

وكانت الوزارة قد استثمرت في العديد من منظومات ومنصات التعلم مثل: الامتحانات الإلكترونية، منصة إدارة التعلم، بنك المعرفة، منصة التواصل التعليمي إدمودو، وأدوات الفصول التخيلية "Teams، Webex، Zoom"، فضلًا عن تطوير آليات الحوكمة الخاصة بالبيانات، والتي تعتمد على كود الطالب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في رسالة مصورة، مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وجاءت القرارات كالتالي:
- جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي): الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني؛ حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ومراعاة ذلك في المشروع البحثي.

- استكمال أجزاء المناهج المتبقية، والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية، في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي، تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

- الصف الأول والثاني الثانوي: من المقرر أن تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني؛ حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي، المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

- الصف الثالث الثانوي: تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وزيادة عدد اللجان.

- شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): من المقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، ويعد شرطًا للنجاح، ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع)، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/ فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المشروع البحثي الظروف الاستثنائية

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