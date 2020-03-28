أرسنال يبتعد عن ديمبلي لهذا السبب

ألمحت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي أرسنال الإنجليزي قد ينسحب من سباق ضم جناح برشلونة عثمان ديمبلي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ويعد أرسنال من أبرز المهتمين بخدمات الدولي الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم، مع وجود إهتمام من ليفربول.



ووفقاً لما ورد عن صحيفة صن الإنجليزية، فإن إرتفاع المبلغ المطلوب للتخلي عن ديمبلي هو السبب الرئيسي الذي قد يؤدي لإنسحاب الجانرز من الصفقة.



ويريد النادي الكتالوني الحصول على مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني لبيع ديمبلي.



وأضافت صن، أن مسؤولي الجانرز يخشون من تكرار سيناريو لاعب الفريق، الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي إنضم مطلع هذا الموسم من لبل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الفريق.



كما أكدت الصحيفة أن إصابات اللاعب المتكررة ليست هي السبب الأساسي في الإنسحاب من سباق ضم اللاعب.

