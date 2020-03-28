بعد ظهور "كورونا" في الدوري المصري.. تعرف على أبرز الدوريات التي أصابها الفيروس القاتل

واصل فيروس كورونا المستجد covid – 19 مطاردة نجوم الرياضة وكرة القدم في مختلف أنحاء العالم، حيث انضم محمد مجدي مدافع الإسماعيلي للمصابين بالفيروس القاتل، بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وكتب عليها: "اللي بيحبني يدعيلي أنا في أوضة الحجر الصحي بطلب من كل الناس إنها تدعيلي".



وأكدت تقارير صحفية أن "مجدي" يعاني من اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تعرض اللاعب لوعكة صحية وارتفاع في درجة الحرارة ويخضع حاليًا لفحوصات طبية للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.



وشهدت الأيام الماضية إصابة العديد من نجوم الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم بفيروس كورونا القاتل، وتعتبر إيطاليا وإسبانيا من أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس بين لاعبي كرة القدم، وتسببت الإصابات العديدة للاعبين بهذا الوباء العالمي في توقف الأنشطة الرياضية في جميع الدول وتأجيل منافسات العديد من البطولات الكروية الكبري.



ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الدوريات التي شهدت إصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية:-



1- الدوري الإيطالي:

يعد الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات العالمية التي شهدت إصابات بفيروس كورونا بين نجوم كرة القدم، وأبرز المصابين بالفيروس المستجد بإيطاليا، ثلاثي يوفنتوس دانييلي روجاني، وباولو ديبالا، وبليز ماتويدي، بالإضافة لـ 8 لاعبين من سامبدوريا للإصابة بالفيروس، وأصاب الفيروس ثلاثي فيورنتينا فلاهوفيتش، وكوتروني، وجيرمان بيتزيلا، ولاعب ميلان دانييل مالديني ووالده أسطورة الروسونيري باولو مالديني.



2- الدوري الإسباني:

سجل أيضًا الدوري الإسباني العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن أبرز المصابين في الليجا بالفيروس القاتل، خماسي فريق فالنسيا، إيزيكيل جاراي، خوسيه جايا، إلياكيم مانجالا، كاماراسا، وخوان ألياجا، كما أصاب الفيروس 6 عناصر من نادي اسبانيول، والمدير الرياضي لنادي ليجانيس، و3 لاعبين من ألافيس.



كما شهدت إسبانيا وفاة المدرب الشاب فرانشيسكو جارسيا مدرب فريق الناشئين بنادي أتليتك كلوب أتالا.



3- الدوري الإنجليزي:

تعرض عدد من نجوم الدوري الإنجليزي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم كالوم هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بالإضافة لرباعي فريق بورتسموث، هاجي منوجا، جيمس بولتون، أندي كونان، وشون راجيت، و3 لاعبين من ليستر سيتي ظهرت عليهم أعراض الفيروس ولكن لم تتأكد إصابتهم.



4- الدوري الألماني:

لم ينجو نجوم الدوري الألماني من فيروس كورونا المميت، حيث تعرض بعض اللاعبين في ألمانيا للإصابة بالفيروس أبرزهم، لوكا كيليان لاعب فريق بادربورن، بالإضافة لثنائي فريق آينتراخت فرانكفورت، ولاعبًا من فريق هيرتا برلين لم يتم الكشف عن هويتهما.



5- الدوري البرازيلي:

شهد الدوري البرازيلي لكرة القدم ايضًا إصابة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق فلامنجو بفيروس كورونا المستجد لينضم للدوريات العالمية التي شهدت إصابات بين صفوفها بالفيروس القاتل.



6- الدوري الصيني:

سجل اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والذي يلعب حالياً في نادي شاندونج لونينج الصيني، أول إصابة من نوعها بفيروس كورونا المستجد في الدوري الصيني الممتاز.



7- الدوري التركي: