عاجل.. نتيجة التحاليل تؤكد عدم إصابة محمد مجدي بفيروس كورونا





وكتب محمد طه مراسل قناة أون سبورت على صفتحه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : ‏محمد مجدي لاعب الاسماعيلي نتيجة ال PCR سلبية واللاعب لا يحمل فيروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي.





يذكر أن اللاعب ناشد جماهير الكرة المصرية بالدعاء له منذ ساعات للاشتباه بإصابته بالفيروس.

كشفت التحاليل التي أجرها محمد مجدي لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، عدم إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه اللاعب منذ قليل.