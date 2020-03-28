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تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله أون لاين

السبت 28/مارس/2020 - 01:20 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادتة بعد نجاح الحفل الذي قدمة لجمهوره أون لاين، مساء أمس الجمعة.


ونشر تامر عاشور، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "الحمد لله حاولت أهون عليكم قعدتكم في البيت بالحاجة اللي بعرف أعملها الف شكر لكل اللي تابعوني".


يشار إلي أن الفنان تامر عاشور، تصدر التريند الأول عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر" وذلك بعد إحياءه لحفل غنائي لايف بمشاركة جماهيره عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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