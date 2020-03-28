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عاجل.. نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:03 ص
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مجدي
مجدي
حسام مجدي
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قام محمد مجدي نجم النادي الإسماعيلي بالرد على الأنباء المنتشرة حول تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

ونشر محمد مجدي أمس الجمعة 27 مارس صورة له من داخل الحجر الصحي أثناء إجراء بعض الفحوصات حول إصابته بفيروس كورونا وطلب من الجميع الدعاء له.

ولكن نفى محمد مجدي منذ قليل الأنباء المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن نتيجة التحاليل والفحوصات كانت سلبية.

وقال محمد مجدي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله النتيجه طلعت سلبى".

وتابع مجدي: "والله معارف اقول اى على كميه الحب والدعواى والناس اللى كلمتنى وناس اللى بعتتلى رسايل ومكنتش قادر ارد هكلمهم واحد واحد وشكرهم على اهتمامهم وحبهم وربنا يبعد عنا كل شر".

وأنهى محمد مجدي حديثه قائلا: "وبالنسبه لمضوع زراعه الشعر مكنش لى اى اسباب فى تعبى انااتحجزت عشان طلع عندى مشكله فى صوره الدم بتاعتى وربنا يبعد عننا كل حاجه وحشه".

ويتواجد نادي الإسماعيلي في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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