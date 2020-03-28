محمد حفظي يكشف لـ"الفجر الفني" إمكانية إنتاجه فيلما عن فيروس "كورونا"





وأضاف في تصريح لـ "الفجر الفني"، قائلًا: "إن أحببت الحديث عن طبيعة البشر في وقت الأزمات مثل الوباء أفضل أن أرجع إلى حدث مماثل في التاريخ أستطيع من خلاله التعبير عن وضع حالي".



وتابع "محمد":" لذلك أعجبت بفكرة الكاتب محمد أمين راضي الذي بدأ كتابة مسلسل عن الطاعون وهو موضوع يشغله منذ فترة وليس فقط منذ بداية زمن كورونا".



يشار إلى أن محمد حفظي تم اختياره ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة تشكل صناعة الإعلام والترفيه في العالم، حسبما أعلنت مجلة "فاريتي" الأمريكية، في قائمتها السنوية لعام 2019، وأبرزت "فاريتي" اختيار محمد حفظى كأصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، كما أشارت لاختياره عضوا للجنة تحكيم مسابقة آفاق فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي.









وأشادت المجلة بإنتاجه عددًا كبيرًا من الأفلام التى حازت إشادة النقاد، وإعجاب الجمهور، ومنها "يوم الدين" الذى شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى قبل عامين، وهو يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام ٢٠١٨.

قال المنتج محمد حفظي، أثناء حديثه عن أزمة فيروس كورونا، إنه لا يفضل إنتاج فيلم عن أحداث مازلنا نعيشها ولم نفهمها أو ندرك أبعادها، ما يهمني هو المحتوى الدرامي على المستوى الإنساني.