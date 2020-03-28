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بيان عاجل من التعليم بشأن "التابلت"

السبت 28/مارس/2020 - 01:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأجهزة اللوحية (التابلت)، الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن أخرى لشراء شريحة بيانات للطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأضافت، أنه سيتم إرسال "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة "التابلت"، أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على "التابلت"، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات كالتالي:
‎- جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي): الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني؛ حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ومراعاة ذلك في المشروع البحثي.

- استكمال أجزاء المناهج المتبقية، والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية، في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي، تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

- الصف الأول والثاني الثانوي: من المقرر أن تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني؛ حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي، المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

- الصف الثالث الثانوي: تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وزيادة عدد اللجان.

- شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): من المقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، ويعد شرطًا للنجاح، ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع)، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/ فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم المشروع البحثي التابلت

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