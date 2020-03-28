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رئاسة الإسماعيلي أم عضوية اتحاد الكرة؟.. حسني عبدربه يجيب
السبت 28/مارس/2020 - 01:39 ص
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علي نبوي
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قال حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية السابق والنادي الإسماعيلي إنه يعتزم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أو رئاسة النادي الإسماعيلي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أفكر جيدًا في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري في الدورة المقبلة، أو الترشح لرئاسة النادي الإسماعيلي".
وأضاف :"قدمنا كثيرًا للكرة المصرية، ونسعى لخدمتها في المجال الإداري خلال الفترة المقبلة".
وتابع :"لا أفضل العمل الفني وبالتالي مهنة التدريب ليست في حساباتي، ولكني مهتم بالجانب الإداري".