رئاسة الإسماعيلي أم عضوية اتحاد الكرة؟.. حسني عبدربه يجيب

قال حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية السابق والنادي الإسماعيلي إنه يعتزم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أو رئاسة النادي الإسماعيلي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أفكر جيدًا في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري في الدورة المقبلة، أو الترشح لرئاسة النادي الإسماعيلي".



وأضاف :"قدمنا كثيرًا للكرة المصرية، ونسعى لخدمتها في المجال الإداري خلال الفترة المقبلة".

