طارق الشناوي: مقلب رامز جلال اتعمل فيا بذكاء.. ويوسف شاهين شتمنى بالأم لهذا السبب





أكد الناقد الفنى طارق الشناوى، أن المقلب الذي تعرض له في برنامج مقالب الفنان رامز جلال لم يكن متفق عليه، فالموضوع تم بذكاء فمن طلب منه في البداية المجيء للتسجيل في البرنامج كان صديق" موضحًا أنه ولم يرى عيبا فى الموضوع، لأن الجميع حدث معه ذلك.





وأضاف الشناوي، على نحو آخر خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" إلى أسلوب الفيلم هو ما يتحكم فى أسلوبه عند الكتابة عنها، فإذا كتب مثلا عن كتب فيلم رسائل البحر سيكتب بلغة شاعرية كما الأحداث، مشيرًا إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين شتمه بالأب والأم بسبب مقالته "سكوت هنهرج" التى هاجم فيها فيلم سكوت هنصور، مشيرا إلى أن "شاهين" أقر بعد ذلك بفشل الفيلم.





وأوضح في سياق آخر، أن الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، كان معجب بالمطرب الشعبى أحمد عدوية، وكان من أشد المعجبين به، وكان يجب أغنية "سلامتها أم حسن".







