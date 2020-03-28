دلال عبد العزيز: جورج سيدهم اكتشف موهبتي.. وهكذا تلقى سمير غانم خبر وفاته









وأشارت إلى أن جورج سيدهم كان السبب في تقربها من الراحلة نادية لطفي، لأنها كانت تحبة بشدة.





وأكدت أن الراحل، حتى وفاته لم يكن يعلم عن وفاة نادية لطفي، حيث رفضت هي زوجتة، اخباره خوفه على حالته الصحية.



وكشفت أنها حاولت أن تخبئ خبر وفاة جورج سيدهم عن سمير غانم، إلا أن هناك صحفية قامت بالاتصال به وفوجئت به يصرخ بعد علمه بوفاة صديقة، وهو في حالة صعبة جدًا.





يشار إلي أن الفنان جورج سيدهم، توفي أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ ٨٢.عاما والمقرر يشييع الجثمان غدا، ويقام العزاء بعد غدًا الأحد.













قالت الفنانة دلال عبد العزيز، إن أفضال الراحل جورج سيدهم، كثيرا عليها، مضيفة: "هو أول من اكتشاف موهبتي بالتمثيل وكان لي بمثابة الأب والأخ والصديق".وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة "مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن زوجة الراحل، سيدة عظيمة وكانت دائمًا تقف بجانبه.