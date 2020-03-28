مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020.



وكانت رابطة الاتحاد الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد وكانت رابطة البريميرليج والاتحاد الإنجليزي قد قررا تمديد إيقاف بطولة الدوري حتى 30 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدد أندية الدوري الإنجليزي التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي في تزايد مستمر.



وتابعت الصحيفة، أن شخصيات معروفة وبارزة في البريميرليج، تعتقد أنه لا مجال للرياضه في الوقت الحالي، وخصوصا بعد تفشي الفيروس بصورة كبيرة، حتى لو تسبب ذلك في منع ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان الاتحاد الإنجليزي قرر، أول أمس الخميس، إلغاء الدوري الوطني، من الدرجة الثالثة حتى السادسة للموسم الحالي بجانب منافسات دوريات الهواة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

