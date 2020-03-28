استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة شخص داخل شقته بالدقي

استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة أربعيني العمر، داخل شقته بالدقي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وأفاد تقرير الكشف الطبي المبدئي، أن الجثة ليس بها إصابات ظاهرية، واستبعد وجود شبهه جنائية، موضحا أن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل العثور على جثة شخص أربعيني العمر داخل شقته بالدقي، حيث يقيم بمفرده، وطلبت فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لمعرفة المترددين عليه.



وأفادت تحقيقات النيابة، أن الشخص المتوفى مدمن مخدرات منذ فترة كبيرة، وخاصة "مخدر الإستروكس"، حتى أنه باع أشيائه الخاصة لشراء هذا المخدر، وفي يوم الواقعة، اشتم أهالي المنطقة، انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعلى الفور أبلغوا الجهات الأمنية.



وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر على جثة قاطن الشقة، دون أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وعشيقها بعدما شاهدهما في وضع مخل داخل شقته بالعمرانية، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما، بعدما سدد لهما عدة طعنات متفرفة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن الزوجة كانت على علاقة مع عشيقها منذ فترة.



وأفادت التحقيقات مع المتهم، بأنه يعمل حارس عقار لأحد العقارات، وفي يوم الواقعة عاد للمنزل في وقت مبكر، وبمجرد دخوله سمع همسات وأصوات صادرة من غرفة نومه، وعلى الفور أسرع للغرفة، وشاهد زوجته في أحضان عشيقها وهما عاريين، فلم يتمالك نفسه من هول المشهد، وأسرع للمطبخ وايستل سكينًا وسدد لهما طعنات متفرقة بجسدهما.

