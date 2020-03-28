مفاوضات الأهلي وأحمد فتحي تصل لطريق مسدود .. كلمة السر 26 مليون جنيه

يواصل مسئولو النادى الأهلى محاولات التجديد مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للقلعة الحمراء بعد طلب المدرب السويسري رنيه فايلر بقاء القائد في الموسم المقبل.



تجديد أحمد فتحي للأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أبلغ ظهيره أحمد فتحي بقيمة العقد الجديد والتي وصل لـ 9 ملايين جنيه بالإضافة إلى توقيعه على حملات إعلانية قيمتها 2 مليون جنيه، مع وضع بند نسبة المشاركة في مباريات الفريق خلال الموسم الجديد.



أحمد فتحي يرفض الحصول على 9 مليون جنيه في الموسم

وفي سياق متصل رفض أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي عرض الإدارة الحمراء بالحصول على 9 مليون جنيه في الموسم وتمسك الظهير الدولي بالحصول على 13 مليون جنيه سنوياً لمدة موسمين.



وكشفت مصادر مقربة من أحمد فتحى أنه لن يقبل بعرض أقل من ٢٦ مليون جنيه خلال الموسمين، خاصة وأن هذا العقد يعد آخر محطات الاعب داخل المستطيل الأخضر.



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