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مستشار الرئيس الأمريكي يكشف عن سبب انتشار "كورونا" بالولايات المتحدة

السبت 28/مارس/2020 - 02:14 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور جابرييل صوما، المستشار السياسي للرئيس الأمريكي، إن العاطلين عن العمل يتقاضون من الحكومة الأمريكية كل شهر مبلغًا، سوف يتضاعف خلال الأيام المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف صوما، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نسوز"، الجمعة، أن الحكومة الأمريكية تدفع المرتبات للموظفين بدلا من شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك سيستمر لمدة شهرين.

وأشار المستشار السياسي للرئيس الأمريكي، إلى أن البورصة الأمريكية بدأت تأخذ منحنيات مرتفعة، مؤكدًا أن نسبة الأصابة بالمرض عالية في أمريكا نظرًا للإمكانيات العالية في التشخيص، فعدد كبير من الأمريكان يقومون بالفحوصات اللازمة عكس الدول الأخرى.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، وانتقل إلى العديد من دول العالم، ومنها مصر.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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