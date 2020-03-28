عاجل | انخفاض آخر.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 28 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وقالت الأرصاد: إنه يسود طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض آخر في درجات الحرارة حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسًا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.



وأوضح الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





بينما توقعوا طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.



