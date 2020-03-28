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الأهلي يدرس الإطاحة بجيرالدو في الميركاتو الصيفي
السبت 28/مارس/2020 - 02:43 ص
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علي خلاف
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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الاستغناء عن خدمات المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وتحدث تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن اتجاه كبير داخل مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح للإطاحة بالمهاجم الأنجولي الدولي جيرالدو من قائمة الفريق بنهاية الموسم.
ويأتي ذلك بسبب عدم ظهور جيرالدو بالمستوى الذي يرتقى للإبقاء عليه، فضلا عن قلة مشاركته، وعدم اعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على خدماته، الذي لا يتمسك أيضا ببقائه مع الفريق الموسم المقبل.
تسويق جيرالدو في الصيف
وتسعى إدارة النادي الأهلي لتسويق الاعب الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد للحصول على أكبر عائد مادي من قيمة بيع الجناح حيث ترغب إدارة الأحمر في تعويض قيمة شراء الاعب التي وصلت لـ 850 ألف دولار، وذلك من خلال بيعه لأحد أندية الخليج، خاصة أنها الأقرب لتعويض المقابل المادي الذي تم دفعه فيه.
وكان فايلر طلب الإطاحة باللاعب منذ يناير الماضي، قبل أن تفضل لجنة التسويق بالأهلي بيع اللاعب بالسعر المناسب أو إعارته إلى أحد أندية الخليج مقابل عائد مادي ينعش خزينة القلعة الحمراء.