يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية: إن فيروس كورونا سريع الانتشار، أكثر من أي فيروس آخر، ولكنه ليس قاتلًا.





وأضاف "حمدي"، خلال تصريحاته لـ الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن 81% من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم أعراض أو تكون خفيفة، وعدد قليل يحتاج إلى مستشفيات لصعوبة التنفس، وعدد أقل يحتاج إلى عناية مركزة.





وتابع: "نستهدف عدم انتشار العدوى بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة"، وأن فترة الـ14 يوما جيدة، ولكن ربما لا تكون كافية، وقد تصل إلى شهرين لمنع انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن العزل وحظر التجوال يستهدف تقليل عدد الإصابة بفيروس كورونا، وأن مصر ليست في مرحلة خطر على الإطلاق في الوقت الحالي.





ونوه مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، بأن الفيروس محاط بغلاف من المواد الدهنية والتي تتأثر بأشعة الشمس فوق البنفسجية، وبدرجة الحرارة، وبدرجة الرطوبة، لافتًا إلى أن هناك احتمال أن يقل انتشار الفيروس بنسبة أكثر من 95% بسبب أشعة الشمس وزيادة درجات الحرارة والرطوبة.





وذكر أن هناك أبحاث أثبتت أن من حصلوا على تطعيم الدرن أجساهم تقوم بعمل أجسام مناعية تقيهم من العديد من الفيروسات، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تجرى حاليًا على لقاح مشابه للقاح الدرن، معلقًا: "ده بارقة أمل كويسة لأهالينا".





ونوه بأن مصر ستستطيع وأن العلم سيستطيع مواجهة فيروس كورونا، وبأنه جارٍ العمل على لقاحات، وهناك علاجات أثبتت فاعليتها في تخفيف آثار فيروس كورونا، معلقًا: "العلم سينتصر في النهاية".



