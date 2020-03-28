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يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا
السبت 28/مارس/2020 - 08:42 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية: إن فيروس كورونا سريع الانتشار، أكثر من أي فيروس آخر، ولكنه ليس قاتلًا.
وأضاف "حمدي"، خلال تصريحاته لـ الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن 81% من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم أعراض أو تكون خفيفة، وعدد قليل يحتاج إلى مستشفيات لصعوبة التنفس، وعدد أقل يحتاج إلى عناية مركزة.
وتابع: "نستهدف عدم انتشار العدوى بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة"، وأن فترة الـ14 يوما جيدة، ولكن ربما لا تكون كافية، وقد تصل إلى شهرين لمنع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن العزل وحظر التجوال يستهدف تقليل عدد الإصابة بفيروس كورونا، وأن مصر ليست في مرحلة خطر على الإطلاق في الوقت الحالي.
ونوه مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، بأن الفيروس محاط بغلاف من المواد الدهنية والتي تتأثر بأشعة الشمس فوق البنفسجية، وبدرجة الحرارة، وبدرجة الرطوبة، لافتًا إلى أن هناك احتمال أن يقل انتشار الفيروس بنسبة أكثر من 95% بسبب أشعة الشمس وزيادة درجات الحرارة والرطوبة.
وذكر أن هناك أبحاث أثبتت أن من حصلوا على تطعيم الدرن أجساهم تقوم بعمل أجسام مناعية تقيهم من العديد من الفيروسات، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تجرى حاليًا على لقاح مشابه للقاح الدرن، معلقًا: "ده بارقة أمل كويسة لأهالينا".
ونوه بأن مصر ستستطيع وأن العلم سيستطيع مواجهة فيروس كورونا، وبأنه جارٍ العمل على لقاحات، وهناك علاجات أثبتت فاعليتها في تخفيف آثار فيروس كورونا، معلقًا: "العلم سينتصر في النهاية".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
ونوه بتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.