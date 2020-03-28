نجم يوفنتوس يثير سخط ناديه بعد اختراقه للحجر الصحي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي ​دوجلاس كوستا​ نجم يوفنتوس الإيطالي أثار سخط العديد من متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وذلك بعد أن قامت صديقته ناتاليا فيليكس بنشر صورًا تجمعها بالنجم البرازيلي وهما يستمتعان بوقتهما في البرازيل.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن كوستا البالغ من العمر 29 عامًا سافر إلى بلاده البرازيل بإذن من إدارة ناديه بعد خروجه من الحجر الصحي في إيطاليا وذلك من أجل قضاء فترة العزل الذاتي في بلاده بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والذي أصاب اثنين من زملائه في الفريق.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ناتاليا صديقة كوستا لم تستطع المقاومة وقامت بنشر صور من عطلتهما المشتركة وهما يستمتعان بوقتهما في مياه حمام السباحة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس سيقرر شخصياً مصير النجم البرازيلي على اعتبار أنه يعرض نفسه لخطر العدوى دون الخضوع لقوانين الحجر الصحي التي تلزمه بالمكوث في المنزل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصور أثارت انتقاد متابعيه باعتبار تصرف كوستا غير مسئول، حيث أن العالم يعيش أزمة صحيّة كبيرة اجتاحت معظم دول العالم وكلفتهم الآلاف الأرواح في الوقت الذي خرج فيه يعبر عن سعادته مع صديقته.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس أخضع 121 فرداً من أعضائه في الحجر الصحي عقب ظهور أول حالة لفيروس كورونا في الفريق عقب إصابة المدافع دانيلي روجاني قبل أن يتم تسجيل حالة ثانية في صفوف اليوفي بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.