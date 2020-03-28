بسبب "كورونا".. فريق "بي. تي. إس" الكوري الجنوبي يؤجل جولته في أمريكا





قالت الشركة التي تدير أعمال فرقة (بي.تي.إس) الغنائية الكورية الجنوبية إن الفرقة ستؤجل جولتها في أمريكا الشمالية التي كانت مقررة في أبريل نيسان بسبب المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.





وقالت بيج هيت إنترتينمينت في بيان إن فرقة البوب المكونة من سبعة أعضاء كانت تعتزم بدء جولتها في الولايات المتحدة وكندا يوم 25 أبريل نيسان وكان مقررا أن تحيي حفلات في لوس أنجليس ونيوجيرزي وواشنطن وشيكاجو وتورونتو.