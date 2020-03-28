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زواج فنان شهير من ممثلة في السر

السبت 28/مارس/2020 - 03:24 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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كشفت أنباء عن أن ممثل هوليوود الشهير براد بيت والفنانة العالمية جنيفر أنيستون "يحبان" بعضهما، بل إنهما بدآ يخططان لزفافهما الثاني، وذلك بعد ان مرت 15 عاما منذ أن تقدمت جنيفر أنيستون بطلب الطلاق من براد بيت.

وقال مصدر لمجلة "هيت" إن الثنائي وضع خطة مصممة بعناية حتى لا تُكشف علاقتهما، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع الزوجين السابقين خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمدينة لوس أنجليس، حيث أمسك بيت بيد أنيستون لفترة وجيزة حين التقيا خلف المسرح. وأضاف المصدر: "أرادا إرسال رسالة واضحة: إنهما يحبان بعضهما بعمق شديد، وهذه العلاقة الجديدة التي يتشاركانها تزداد قوة مع الوقت".

وتابع: "استغرق كل منهما وقتا طويلا لإظهار الشجاعة لتصويرهما معا بهذه الطريقة والآن، يمكنهما نقل العلاقة إلى المستوى التالي".

وادعى المصدر أن الثنائي يتواعدان ويقضيان وقتا أطول معا أكثر مما يعتقده الكثيرون، مضيفا أنهما "وقعا في الحب من جديد" ويتوقع أنهما يخططان لحفل زفاف سري.

ووفقا لموقع Life & Style، فإنهما يستعدان لجعل علاقتهما رسمية مع حفل زفاف على الشاطئ في كابو بالمكسيك.

وقال المصدر: "هذه المرة سيبقيان خطتهما طي الكتمان حتى يحدث الزفاف." وأضاف: "أكثر ما يتوق إليه براد الآن هو الاستقرار والعيش بسعادة مع رفيقته، جنيفر".

وفقا للمجلة، يشعر والدا براد بسعادة غامرة، ومن المتوقع أن يلعبا دورا كبيرا في ذلك اليوم إلى جانب صديق جنيفر المفضل، كورتني كوكس، وصديق براد، الممثل الأمريكي برادلي كوبر.

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