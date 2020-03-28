الأهلي يحافظ على نجم الفريق بعد وصول عروض

يسعي النادي الأهلي للحفاظ على نجومه خلال الفترة الحالية، بعد العروض التى يتلقاها البعض للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ويريد الأهلي الحفاظ على محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ومنتخب مصر والمتألق خلال الفترة الماضية فى صفوف الفريق مما جعل هناك رغبة واضحة من إدارة الفريق فى الحفاظ عليه.



وكان الشناوي قد طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يتم رفع قيمة عقده ليحصل على 9 ملايين جنيه فى الموسم بعد الأداء الذى يقدمه.

