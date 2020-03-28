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كوتينيو يتسبب فى أزمة لبرشلونة ويمنع إنتقال نيمار

السبت 28/مارس/2020 - 03:41 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم برشلونة فيليب كوتينيو والمُعار لفريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي المُعار لصفوف العملاق الباڤاري مازال لم يحسم أمره، وانه فى حال عدم شراءه من قبل بايرن ميونخ خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، سيكون ليس أمام البارسا سوي عودة اللاعب ثم إتخاذ قرار من كيكي سيتين المدير الفنى للبلوجرانا ببقاءه أو رحيله.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت عن رغبة البارسا فى إنتقال كوتينيو لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل أن يكون جزء من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ولكن أكدت الصحيفة أن الللعب لا يريد الإنتقال للفريق الفرنسي مما يجعل الصفقة تتعطل.

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