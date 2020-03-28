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ياسمين علي لـ"الإبراشي": اعتذرت عن المشاركة في سباق رمضان بسبب حظر التجوال

السبت 28/مارس/2020 - 03:46 ص
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بوابة الفجر
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قالت المطربة ياسمين علي، إنها لن تخوض سباق رمضان 2020، حيث عتذرت عن المشاركة في إحدى مسلسلات دراما رمضان قبل بدء التصوير بيوم واحد، وذلك بسبب فرض حظر التجوال.
 
وأضافت خلال لفائها في برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على التليفزيون المصري، أنها شخصية تحب تنفيذ القوانين بحذافيرها.

وأشارت ياسمين علي، في سياق آخر إلى أن السبب الحقيقي وراء نجاحها وقبول الناس لها هي إرادة الله تعالى.

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