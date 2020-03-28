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شوفت الموت بعيني.. عائد من إيطاليا يكشف تفاصيل صادمة عن كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:02 ص
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مصاب بكورونا
مصاب بكورونا
هدى عبدالرازق
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كشف مصطفى نبيه، مصري عائد من إيطاليا، عن طبيعة الوضع هناك بعد تفشي فيروس كورونا بها، مشيرا إلى أن سبب انتشار الفيروس بهذا الشكل في إيطاليا، هو عدم الالتزام بالتعليمات.

وقال "نبيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: إن الوضع في إيطاليا صعب للغاية، معلقا: "شوفنا الموت بعنينا، وكنا مش بنسمع غير صوت الإسعاف، والشوارع كانت خالية".

وأضاف أن شركة مصر للطيران، استطاعت مساعدة المصريين في إيطاليا في العودة لمصر، وأنه عائدا منذ 13 يوما، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في المطار للاطمئنان عليه.

ونوه بأن معظم الوفيات في إيطاليا من كبار السن، ونسبة قليلة من المتوفيين من الشباب تحت 50 عاما.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ونوه بتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا تفشي الفيروس بفيروس المصريين في إيطاليا

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