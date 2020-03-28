التحقيق فى واقعة العثور على جثة عامل داخل منزله بالقاهرة

تباشر نيابة 15 مايو الجزئية، التحقيق فى واقعة العثور على جثة شخص متوفى داخل شقته فى 15 مايو بدائرة القسم.



كما أمرت النيابة بتشريح الجثة وارسال تقرير مفصل ببيان الصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة وارسال تقرير بها.



البداية عندما تلقي مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من إمام مسجد يدعي طارق، مفاده انه أثناء توزيع إعانات بمجاورة 6 دائرة القسم، على بعض الأسر الفقيرة وعمال اليومية، المتضررين من أحداث فيروس كورونا، وحال دخول شقة أحد العمال، عثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم احالته للنيابة.



ومن ناحية أخرى، أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، باستدعاء عامل في واقعة وفاة شقيقته عثر عليها مقتولة داخل مزرعة مواشي ملكها، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.



وكانت النيابة في وقت سابق أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة، لضبط الجاني.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.



وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "و.ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.



وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.



وتشير التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.



وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

