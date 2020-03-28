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نادين نسيب نجم تتحدى الكورونا وتحتفل بعيد ميلاد ابنتها

السبت 28/مارس/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أحتفلت الفنانة نادين نسيب نجم، بعيد ميلاد أبنتها، وشاركت جمهورها بصور من عيد الميلاد، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورمرتدية "بيجامة".

وعلقت نادين، على الصور قائلة:"ما قدردرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك وبفتخر فيكي ومبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي".

وأضافت:"كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام ويبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني".

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل "خمسة ونص"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم قصي خولي ومعتصم النهار.

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